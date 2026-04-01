Проект «Ожившие картины» включает в себя шесть тематических выставок, созданных с использованием эффекта «оживления» (анимации) на базе тридцати девяти работ из фондов Рязанского художественного музея, и включает в себя следующие выставки:

«Город и время» — тема, которая позволит на мгновение окунуться в другой мир, где привычное пространство ощущается совсем по-иному.

«Четыре стихии и еще одна» — тема четырёх стихий является неисчерпаемой в изобразительном искусстве. В разные эпохи она получала различную трактовку и наделялась обусловленной временем символикой, но важно то, что Вода, Огонь, Земля и Воздух всегда присутствовали в изображениях, начиная с древнейших веков.

«Звук в пространственных искусствах». Можно ли передать звук при помощи кисти и красок? Что это будет за звук и для чего использует его художник в картине? Шум леса и морского прибоя, щебет птиц, цокот лошадиных копыт, паровозный гудок и перестук колёс — все эти звуки, подразумеваемые в произведении, помогают раскрыть его смысл и эмоциональное содержание.

«Рождение образа». Рождение образа в картине — сложный многоступенчатый процесс, занимающий немало времени от момента возникновения замысла художника до полной его реализации.

«Время и движение в картине». Наша жизнь подчинена законам времени. Чтобы передать в искусстве всю полноту изменчивого бытия, требуется изобразить время. Как это возможно в картине, где можно запечатлеть только один момент события?

«Здравствуй, гостья-зима!». «Волшебница», «чародейка» — какими только «сказочными» сравнениями не наделяли самую суровую и холодную пору на Руси! Её ждали, приходу радовались. Метель, стужа — всё было нипочём жителям русских равнин. За что же во все времена любили русскую зиму? На этот вопрос и отвечает выставка.

Выставкам сопутствует голосовое сопровождение.