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Зверопоиск

Когда ваш хорек сбежал наутек, когда носороги сделали ноги, когда ваш шакал куда-то слинял — вам нужен свин-зверолов. Ему нет равных в поиске сбежавших животных, поэтому именно к нему обращается шоумен из Лас-Вегаса с просьбой вернуть цирковую слониху Пикулю. Но вдруг оказывается, что слон свинье — вполне товарищ, а вот зазнавшегося шоумена давно пора поставить на место… Теперь команде из зверей всех мастей предстоит пойти по следам приключений и положить конец всякому свинству.

Режиссёр
Чинция Анджелини, Дэвид Фейсс
Продолж.
86 мин.
Премьера
2025-03-13 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Боевик, Приключение, Комедия

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