Зверолюция

После того, как Зоуи и ее питомцы пробуют странные инопланетные ягоды, их ДНК трансформируются. Животные обретают человеческую речь и разум, а сама Зоуи — острые когти, звериную силу и дикий нрав. Теперь ей предстоит возглавить симпатичную, но совершенно неуправляемую пушистую команду, чтобы остановить аномальную эволюцию и спасти мир.
- Страна
- Испания
- Режиссёр
- Хулио Сото Гурпиде, Сайра Муньос Домингес
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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11 июня 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Комедия