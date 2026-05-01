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Зверолюция
Кино

Зверолюция

После того, как Зоуи и ее питомцы пробуют странные инопланетные ягоды, их ДНК трансформируются. Животные обретают человеческую речь и разум, а сама Зоуи — острые когти, звериную силу и дикий нрав. Теперь ей предстоит возглавить симпатичную, но совершенно неуправляемую пушистую команду, чтобы остановить аномальную эволюцию и спасти мир.

Страна
Испания
Режиссёр
Хулио Сото Гурпиде, Сайра Муньос Домингес
Продолж.
95 мин.
Премьера
11 июня 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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