Зверолюция

После того, как Зоуи и ее питомцы пробуют странные инопланетные ягоды, их ДНК трансформируются. Животные обретают человеческую речь и разум, а сама Зоуи — острые когти, звериную силу и дикий нрав. Теперь ей предстоит возглавить симпатичную, но совершенно неуправляемую пушистую команду, чтобы остановить аномальную эволюцию и спасти мир.