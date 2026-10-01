Давние друзья Джи и Нави находят машину времени. Им нужно попасть в прошлое и предупредить отца Нави, великого гонщика Галу, чтобы спасти его от коварного злодея Рэбсона. Приключение, полное юмора и опасностей, поначалу занесло их в подводный мир, к хищной акуле и коварным крабам, а потом и вовсе в эру динозавров. Но друзья-хитрюги всегда находят выход из ситуации. Им нужно успеть к Великой гонке зверей, старт которой уже объявлен.
- Страна
- Китай
- Режиссёр
- Гу Яньмэй
- Продолж.
- 79 мин.
- Премьера
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12 ноября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение, Фэнтези