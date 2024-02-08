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Звериный рейс

Вини и Том — два невероятно веселых мышонка-музыканта, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Братьям предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в невероятное путешествие, полное приключений, вместе и… не утонуть. Правда, пробраться на ковчег — это лишь полдела. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не стать обедом для хищников?

Режиссёр
Сержиу Машаду, Рене Вейю
Продолж.
84 мин.
Премьера
2024-02-08 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Комедия

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