Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
Вчера 15:50
1 231
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
551
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
911
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 365
Звери
2 июня в 20:00
Концерты

Звери

Дворец спорта «Олимпийский»

Группа «Звери» отмечает 25 лет на сцене. Зрителей ждет специальная программа — прозвучат как нестареющие хиты, давно ставшие классикой («Все, что касается», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче», «До скорой встречи», «Танцуй»), так и знаковые синглы из поздних релизов. На счету «Зверей» уже шесть EP и девять полноформатных альбомов, многие треки из которых годами не сходили с ведущих строчек российских чартов. Последний LP «Фолк» вышел в сентябре этого года.

Коллектив создал бессменный солист Роман Билык (настоящее имя Ромы Зверя) в 2000 году. В 2005-м группа получила престижную премию MTV Россия, а после стала «Лучшим исполнителем России» по версии MTV Europe Music Awards. Девять раз «Звери» были отмечены как лучшая рок-группа по версии «Муз-ТВ», а концертные туры в поддержку альбомов длились по два года.

Возраст
12+
Жанры
Рок