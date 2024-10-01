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Звери
17 ноября в 19:00
Концерты

Звери

Дворец спорта «Олимпийский»

Больше 20 лет на сцене, десятки хитов, сотни тысяч поклонников — «Звери» уже давно не нуждаются в представлении. «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Просто такая сильная любовь» — многие из нас выросли на этих песнях, впервые влюблялись, танцевали на своих первых дискотеках. А многие влюбляются под них сейчас — «Звери» проходят сквозь поколения.

Пропустить этот концерт просто нельзя.

Вы услышите (и споете!) самые главные хиты, написанные за два десятилетия. Билеты в фан-зону и танцевальный партер раскупают особенно быстро — и это совершенно понятно. Поторопитесь!

Возраст
12+