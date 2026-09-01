Когда группа террористов пытается устроить переворот в США, президент страны вынужден сесть за руль своего лимузина по прозвищу «Зверь» и задействовать все его сверхсекретные возможности. Теперь задача главы государства — спасти раненого агента Секретной службы, воссоединиться с женой и спасти мир.
- Страна
- Великобритания, США
- Режиссёр
- Ренни Харлин
- Актёры
- Сэмюэль Л.Джексон, Юэль Киннаман, Гай Бернет, Оуэн Макен, Колин В.Морган
- Продолж.
- 99 мин.
- Премьера
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4 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Драма