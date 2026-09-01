Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
11°
Срд, 28
11°
Чтв, 29
12°
ЦБ USD 80.53 0.04 28/10
ЦБ EUR 90.1 0.01 28/10
Нал. USD 81.59 / 82.50 27/10 17:45
Нал. EUR 92.00 / 92.80 27/10 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE объявляет старт производства по полному циклу и цену нового эл...
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляе...
15 октября 14:10
3 731
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
8 октября 10:55
14 864
За курицами будут следить дроны. Как и зачем рязанцам регистрировать д...
В начале сентября россияне понесли своих кур в МФЦ и на...
30 сентября 13:56
4 756
Стоит ли пересаживаться на газ из-за бензинового кризиса?
С мая 2026 года жители Рязани столкнулись с топливным к...
29 сентября 15:50
2 756
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Зверь

Когда группа террористов пытается устроить переворот в США, президент страны вынужден сесть за руль своего лимузина по прозвищу «Зверь» и задействовать все его сверхсекретные возможности. Теперь задача главы государства — спасти раненого агента Секретной службы, воссоединиться с женой и спасти мир.

Страна
Великобритания, США
Режиссёр
Ренни Харлин
Актёры
Сэмюэль Л.Джексон, Юэль Киннаман, Гай Бернет, Оуэн Макен, Колин В.Морган
Продолж.
99 мин.
Премьера
4 ноября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Драма

Еще в кино

Кино
Лето в Бадене
Кино
Живая книга
Кино
Зверь
Кино
Маленькие демоны путешествуют на Запад
Кино
Шкатулка проклятия. Зло внутри