Когда группа террористов пытается устроить переворот в США, президент страны вынужден сесть за руль своего лимузина по прозвищу «Зверь» и задействовать все его сверхсекретные возможности. Теперь задача главы государства — спасти раненого агента Секретной службы, воссоединиться с женой и спасти мир.