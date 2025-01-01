Звенит январская вьюга

Отечественные художественные фильмы узнаваемы и любимы независимо от жанра — будь это драма или комедия. И, конечно, не менее любима музыка, которая сопровождает эти фильмы.

Артисты Дворца культуры «Приокский» подарят всем зрителям, пришедшим на концерт, возможность вновь окунуться в эту неповторимую атмосферу кино!

В исполнении ведущих солистов и коллективов ДК (песенно-инструментального ансамбля «Отрада», ансамбля народной песни «Рушники», Александра Фирсова, Юрия Баранова, Любови Рощиной, Дениса Шамонова и др.) прозвучат песни и инструментальные композиции из знаковых кинолент.

А перед началом концертной программы в фойе Дворца культуры всех гостей будет встречать эстрадный оркестр.

Ведущие вечера Геннадий Свиридов и Юлия Цветкова.