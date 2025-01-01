Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
-3°
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 103.44 0.73 15/01
ЦБ EUR 106.25 1.39 15/01
Нал. USD 104.30 / 102.00 14/01 18:25
Нал. EUR 108.00 / 108.00 14/01 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
13 467
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
18 026
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
27 629
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
22 287
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Звенит январская вьюга
26 января в 16:00
Концерты

Звенит январская вьюга

ДК «Приокский»

Отечественные художественные фильмы узнаваемы и любимы независимо от жанра — будь это драма или комедия. И, конечно, не менее любима музыка, которая сопровождает эти фильмы.

Артисты Дворца культуры «Приокский» подарят всем зрителям, пришедшим на концерт, возможность вновь окунуться в эту неповторимую атмосферу кино!

В исполнении ведущих солистов и коллективов ДК (песенно-инструментального ансамбля «Отрада», ансамбля народной песни «Рушники», Александра Фирсова, Юрия Баранова, Любови Рощиной, Дениса Шамонова и др.) прозвучат песни и инструментальные композиции из знаковых кинолент.

А перед началом концертной программы в фойе Дворца культуры всех гостей будет встречать эстрадный оркестр.

Ведущие вечера Геннадий Свиридов и Юлия Цветкова.

Возраст
6+