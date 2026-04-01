Зомбилэнд-Сага. Фильм

Когда на Землю внезапно вторгаются пришельцы прямо во время подготовки Saga Expo, в Саге только одна группа может повлиять на судьбу мира — зомби‑айдолы Franchouchou. В 2025 году Земля ликует в предвкушении Всемирной выставки в Саге. Группу «Франшушу» назначают официальными амбассадорами ЭКСПО, и теперь они готовятся к грандиозному выступлению на «Сага-Арене». Но внезапно в небе над Сагой появляется гигантский космический корабль и наносит удары по территории префектуры. Участницы «Франшушу» в смятении — неужели обычные айдолы совершенно бессильны перед лицом этой угрозы?! Тем временем происходит немыслимое: легендарная Таэ Ямада, единственная из зомби, чье самосознание до сих пор дремало, наконец пробуждается! Заявив о выходе из «Франшушу», она бросает вызов захватчикам и в одиночку прорывается на вражескую территорию. Сумеет ли расколотая группа «Франшушу» вновь объединиться и спасти Сагу?!!