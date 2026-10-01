Золушка без феи, принц без туфельки. Самая остроумная сказка в истории оперы — лучший способ влюбиться в Россини. В 1981 году на экраны вышел фильм-опера «Золушка», который и сегодня, спустя более сорока лет, многие критики и зрители называют лучшей видеоверсией этого искрометного шедевра Россини. Сюжет вертится вокруг интриг, переодеваний и, конечно, любви: Принц и его слуга Дандини меняются ролями, чтобы испытать свою избранницу — Анджелину, прозванную Золушкой, что создает массу комических ситуаций и делает оперу очень динамичной. Замысел и его воплощение принадлежат французскому режиссеру, сценографу и художнику по костюмам Жан-Пьеру Поннелю. Он создал «стилизованную сказку», условный мир — не реконструкцию, но фантазию на тему XVIII века, с вкраплениями ироничных черно-белых рисунков, которые напоминают ожившие иллюстрации из старых книг. Либретто, написанное Джакопо Ферретти, довольно сильно отличается от привычной сказки Шарля Перро. Вместо феи-крестной добрым волшебником выступает философ Алидоро, который помогает Золушке попасть на бал. А вместо хрустальной туфельки — браслет, по которому Принц ищет свою возлюбленную. Поннель использовал тот же метод, что и в других своих знаменитых работах («Севильский цирюльник», «Свадьба Фигаро»): музыка была записана заранее в студии (оркестром театра Ла Скала дирижировал великий Клаудио Аббадо), а уже потом, под эту безупречную фонограмму, проходили съемки. Оператор Давид Уоткин — настоящий гений: его работа с камерой виртуозно воплощает на экране визуальный мир, который не отвлекает от музыки, а наоборот — помогает ее понять. Американская меццо-сопрано Фредерика фон Штаде создала, пожалуй, самый известный образ Золушки на экране: теплый, вибрирующий голос, тонкая актерская игра — ее исполнение называют «безупречным». Принца сыграл Франсиско Арайса — мексиканский тенор с голосом, идеально подходящим для моцартовского и россиниевского репертуара. Паоло Монтарсоло — настоящая звезда комического жанра. Его Дон Маньифико — не просто злодей, а нелепый и очень смешной персонаж. Сцены с ним при дворе — юмористическая кульминация фильма. Клаудио Дездери (Дандини, слуга Принца) в паре с Монтарсоло создают один из самых ярких комических дуэтов. Потрясающая вокальная экспрессия Дездери и умение «выплевывать» скороговорки делают его персонажа незабываемым. «Золушка» Жан-Пьера Поннеля — это не просто «эталонная» видеозапись оперы, которая смотрится свежо даже спустя десятилетия. Это полноценное кинематографическое произведение, где сошлись воедино гениальная музыка Россини, великолепный дирижер, звездный актерский состав и режиссер-визионер, который превратил оперу в настоящую сказку. Этот фильм остается лучшей «Золушкой», любимой многими поколениями зрителей — и с этим трудно поспорить.