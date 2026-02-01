Лучшие сюжеты для балета — это волшебные сказки. В них есть всё: персонажи с разными характерами, балы, магические превращения, захватывающий сюжет и борьба добра со злом, в которой, конечно, побеждает добро.

«Золушка» Шарля Перро прекрасно ложится на язык классической хореографии, особенно в сопровождении гениальной музыки Сергея Прокофьева. Эта старая сказка о потерянной обуви, корни которой уходят еще в Древний Египет и Китай, имеет более 700 версий. Она много раз привлекала композиторов.

Распорядитель танцев приглашает мачеху и ее двух дочек на бал к принцу, а грустная Золушка остается убирать дом. Крестная фея желает ей помочь и с помощью подруг, фей времен года, дарит Золушке прекрасное платье и туфельки и отправляет на бал, но предупреждает, что вернуться надо ровно в полночь. Золушка блистает на балу и убегает, как и было сказано, теряя туфельку. Влюбленный принц ищет девушку по всему миру, но находит в своем королевстве: мачеха и сестры злятся, а пара исполняет танец первой любви.