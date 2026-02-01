Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 24
-2°
Срд, 25
Чтв, 26
ЦБ USD 76.63 -0.12 25/02
ЦБ EUR 90.58 0.3 25/02
Нал. USD 76.50 / 76.70 24/02 18:25
Нал. EUR 91.00 / 91.49 24/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
6 часов назад
159
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
927
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
499
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 012
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Золушка
1 марта в 18:30
Театр

Золушка

МКЦ

Лучшие сюжеты для балета — это волшебные сказки. В них есть всё: персонажи с разными характерами, балы, магические превращения, захватывающий сюжет и борьба добра со злом, в которой, конечно, побеждает добро.

«Золушка» Шарля Перро прекрасно ложится на язык классической хореографии, особенно в сопровождении гениальной музыки Сергея Прокофьева. Эта старая сказка о потерянной обуви, корни которой уходят еще в Древний Египет и Китай, имеет более 700 версий. Она много раз привлекала композиторов.

Распорядитель танцев приглашает мачеху и ее двух дочек на бал к принцу, а грустная Золушка остается убирать дом. Крестная фея желает ей помочь и с помощью подруг, фей времен года, дарит Золушке прекрасное платье и туфельки и отправляет на бал, но предупреждает, что вернуться надо ровно в полночь. Золушка блистает на балу и убегает, как и было сказано, теряя туфельку. Влюбленный принц ищет девушку по всему миру, но находит в своем королевстве: мачеха и сестры злятся, а пара исполняет танец первой любви.

Возраст
6+