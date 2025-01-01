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Золушка
23 февраля в 12:00
Театр

Золушка

Театр кукол

Время неумолимо и стремительно, но и в 21 веке история кроткой и трудолюбивой Золушки не перестает очаровывать поистине сказочным и счастливым сюжетом, торжествующей справедливостью, воплотившейся в реальность мечтой и восхитительным финалом в традиции «…жили они долго и счастливо».

Сколько существует на белом свете вариантов сказок Шарля Перро и братьев Гримм, есть опера Россини и балет Прокофьева, добрейшие мультфильмы и любимые киноверсии! Написанный 70 лет назад Евгением Шварцем киносценарий «Золушки» увлекателен и ироничен, — именно его выбрал в качестве основы для спектакля режиссер-постановщик Валерий Шадский, и вместе с ним художник Захар Давыдов и композитор Альбина Шестакова создают впечатляющее игровое пространство сказки, мир гармонии и музыки. Не раскрывая деталей, можем вас заинтриговать общением виртуальных чудес от мастера мультипликации Дмитрия Пристая.

Спектакль будет интересен и детям, и родителям, ведь мы учимся, трудимся, растем и продолжаем верить в чудесное и счастливый поворот судьбы, пусть и при поддержке Феи. Главное — не забывать ее мудрое наставление: «Никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым».

Возраст
6+