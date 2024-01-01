«Золушка» — одна из самых известных и любимых сказок во всем мире. Волшебная история, которой уже более трех столетий, обретает живые цвета и краски в спектакле Наталии Касаткиной и Владимира Василева. В нем каждый найдет что-то для себя. Здесь и история двух любящих сердец, отыскавших друг друга вопреки всему, и притча о бескорыстной доброте, которая всегда бывает вознаграждена, и чудеса, которые случаются, когда их очень ждешь.

Душа спектаклей Касаткиной и Василева — это музыка. Она диктует движения, атмосферу и те эмоции, которые артисты передают в зал. А «Золушка» — одно из любимых творений самого Сергея Прокофьева. «Основное, что мне хотелось передать в музыке, — поэтическая любовь Золушки и Принца, зарождение и расцвет чувства, препятствия на его пути, осуществление мечты», — говорил он. Поэтому лейтмотив спектакля Касаткиной и Василева — трепетное ожидание чуда, в одночасье преобразившего жизнь героини. «Золушка», написанная Прокофьевым в традициях старого классического балета, порадует обилием лиричных вальсов и эффектных номеров.

Красочная танцевальная феерия и по-настоящему волшебная атмосфера — таким и должно быть хореографическое воплощение знаменитой сказки. Дети обретают веру в чудеса, а взрослые на пару часов снова становятся детьми. Даже зная, что все закончится хорошо, они с замиранием сердца отсчитывают 12 ударов часов на королевской башне.