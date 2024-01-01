Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
-3°
Срд, 07
Чтв, 08
ЦБ USD 90.68 -0.56 07/02
ЦБ EUR 97.44 -0.79 07/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
4 110
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
5 560
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
11 851
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
12 026
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Золушка
2 марта в 16:00
Театр

Золушка

МКЦ

«Золушка» — одна из самых известных и любимых сказок во всем мире. Волшебная история, которой уже более трех столетий, обретает живые цвета и краски в спектакле Наталии Касаткиной и Владимира Василева. В нем каждый найдет что-то для себя. Здесь и история двух любящих сердец, отыскавших друг друга вопреки всему, и притча о бескорыстной доброте, которая всегда бывает вознаграждена, и чудеса, которые случаются, когда их очень ждешь.

Душа спектаклей Касаткиной и Василева — это музыка. Она диктует движения, атмосферу и те эмоции, которые артисты передают в зал. А «Золушка» — одно из любимых творений самого Сергея Прокофьева. «Основное, что мне хотелось передать в музыке, — поэтическая любовь Золушки и Принца, зарождение и расцвет чувства, препятствия на его пути, осуществление мечты», — говорил он. Поэтому лейтмотив спектакля Касаткиной и Василева — трепетное ожидание чуда, в одночасье преобразившего жизнь героини. «Золушка», написанная Прокофьевым в традициях старого классического балета, порадует обилием лиричных вальсов и эффектных номеров.

Красочная танцевальная феерия и по-настоящему волшебная атмосфера — таким и должно быть хореографическое воплощение знаменитой сказки. Дети обретают веру в чудеса, а взрослые на пару часов снова становятся детьми. Даже зная, что все закончится хорошо, они с замиранием сердца отсчитывают 12 ударов часов на королевской башне.

Режиссёр
Наталия Касаткина, Владимир Василев
Возраст
0+
Жанры
Балет, Для детей