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Золотые хиты 90-х и 2000-х
20 сентября в 19:00
Концерты

Золотые хиты 90-х и 2000-х

Deep

Концерт «Золотые хиты». Легендарные группы 90-х и 2000-х

Артисты: Братья Грим, TURBOMODA, Краски, Премьер Министр, Isabelle En. Вас ждут сразу несколько сольных концертов по цене одного билета: «TURBOMODA» Золотой голос Евгений Холмский (Хиты: «Турболюбовь», «Школа», «Песенка», «Мама», «Позови», «Только ты» и др.). «Братья Грим» (Хиты: «Хлопай ресницами и взлетай», «Самая любимая музыка», «Кустурица» и др.). ex. «Краски» солистка Марина Киреева (Хиты: «Старший брат», «Я люблю тебя, Сергей», «Оранжевое солнце», «А вы не трогайте меня», «Он не знает ничего» и др.). «Премьер Министр» ex. солист Василий Киреев (Хиты: «Два бриллианта», «Наташка», «Две минуты», «Ай-я-яй», «Девочка с севера», «Синей иней» и др.).

Продолжительность 2 часа 30 минут. Это не концерт. Это машина времени, которая отправит тебя в раннюю юность, и заставит тело двигаться 2 часа подряд.

Возраст
12+
Жанры
Поп