Вадим Чебанов (Москва)- феноменальный гитарист-виртуоз, композитор. Входит в Высшую Лигу мирового гитарного Олимпа. Лауреат самых престижных гитарных конкурсов. Обладатель Серебряной медали международной музыкальной премии Global Music Awards (США) в номинации «Лучшее концертное исполнение» (2023 г.). Выступает в лучших концертных залах России и Европы - в Московском Международном Доме Музыки, Московской и Санкт-Петербургской филармониях. Мастерство его исполнения покорило весь мир. Ему рукоплескали в России, США, Германии, Голландии, Австрии, Италии, Ирландии, Бельгии, Чехии, Литве, странах СНГ. Выступает с сольными программами, с симфоническими/камерными оркестрами, в камерных составах. На постоянной основе сотрудничает с народным артистом России Александром Малининым и другими известными музыкантами. На сегодняшний день Вадим Чебанов признан зрителем и профессиональным музыкальным сообществом стран ЕВРАЗИИ как поистине лучший виртуоз и носитель настоящего гитарного искусства. Вадим Чебанов масштабно универсален: классика, фламенко, народная русская, цыганская, испанская, бразильская и латиноамериканская музыка. Ожившие звукописные картины возникают в разбуженном воображении слушателей. Гитара в руках мастера увлекает в ловушку магических струн, то по-испански обжигающих, то трогающих до слез по-цыгански, то по-русски глубоко вдумчивых и созерцательных. Исполнение Вадима Чебанова, его артистическая харизма и мастерское, сопровождающее музыку слово вовлекает в поток самых ярких разнообразных впечатлений. Услышать исполнителя такого уровня – большая удача! Концерт в двух отделениях. Продолжительность 2 часа 15 минут. Программа рассчитана на широкий круг слушателей. Рекомендована к семейному прослушиванию. Концерт ведет сам исполнитель. Программа концерта: И. Альбенис: Гранада, Астурия Х. Малатс: Испанская серенада М. Мусоргский: Баба Яга и Богатырские ворота Л. Агуадо: Интродукция и Блестящее рондо М. Гутьеррез: Душа равнин А. Барриос: Вальсы № 3 и № 4, Парагвайский танец Обр. В. Чебанова: Тройка (романс) Обр. В.Чебанова: Ночь светла (романс) Обр. В.Чебанова: Марджанджа (цыганская песня) В. Чебанов: Вечер в Рио В. Чебанов: Предчувствие осени В. Чебанов: Дон Хуан едет с мельницы В. Чебанов: Тарантелла * Программа концерта может быть немного изменена Организатор - Продюсерский центр "АртистШоу" ИП Засалкин Михаил Иванович