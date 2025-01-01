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Знатоки женского сердца
31 января в 19:00
Театр

Знатоки женского сердца

Театр драмы

Приготовьтесь погрузиться в атмосферу изысканности, окутанную элегантной аурой блестящих 20-30-х годов XX века…

31 января состоится премьера трагикомедии «Знатоки женского сердца» (16+). Режиссер спектакля — главный режиссер Рязанского театра драмы Евгений Кочетков.

Спектакль «Знатоки женского сердца» по рассказам Аркадия Аверченко обращен к вечной теме влечения и любви, и, несмотря на юмористический характер рассказов, которые легли в основу пьесы-инсценировки, на сцене возникает захватывающий жизненный калейдоскоп. Ведь творчество Аверченко иногда оборачивается таким глубоким пониманием человеческих отношений, что открывает нам этого замечательного писателя как тонкого философа, понявшего ценность жизни и любви. Наивный, но очень точный взгляд на женщину — «можно ли подозревать, что в ней таятся такие взрывчатые возможности, которые способны разметать всю вашу налаженную мужскую жизнь на кусочки? На жалкие обрывки»… При всей анекдотичности ситуаций — Аверченко писал смешные и трогательные истории — о любви постановка говорит в совершенно неподражаемом стиле.

Вас ждут прекрасные костюмы того времени, которые представят необычайно элегантных героев нового спектакля.

  • Режиссер-постановщик — Евгений Кочетков
  • Инсценировка — Екатерина Жигулина
  • Художник-постановщик — Анна Хрусталева
  • Художник по свету — Александр Рязанцев
  • Музыкальное оформление — Виталий Шишпанов
  • Режиссер по пластике — Светлана Кузянина

В спектакле заняты:

  • почетный работник культуры и искусства Рязанской области Марина Мясникова,
  • почетный работник культуры и искусства Рязанской области Валерий Рыжков;
  • артисты: Полина Бабаева, Андрей Блажилин, Наталья Моргуненко, Роман Горбачев, Демочкина Анна, Дарья Егорова, Мария Конониренко, Никита Левин, Анастасия Бурмистрова, Вячеслав Мельник, Алексей Мельников, Никита Московой-Руссо, Борислав Носатов.

Возраст
16+