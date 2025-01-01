Приготовьтесь погрузиться в атмосферу изысканности, окутанную элегантной аурой блестящих 20-30-х годов XX века…
31 января состоится премьера трагикомедии «Знатоки женского сердца» (16+). Режиссер спектакля — главный режиссер Рязанского театра драмы Евгений Кочетков.
Спектакль «Знатоки женского сердца» по рассказам Аркадия Аверченко обращен к вечной теме влечения и любви, и, несмотря на юмористический характер рассказов, которые легли в основу пьесы-инсценировки, на сцене возникает захватывающий жизненный калейдоскоп. Ведь творчество Аверченко иногда оборачивается таким глубоким пониманием человеческих отношений, что открывает нам этого замечательного писателя как тонкого философа, понявшего ценность жизни и любви. Наивный, но очень точный взгляд на женщину — «можно ли подозревать, что в ней таятся такие взрывчатые возможности, которые способны разметать всю вашу налаженную мужскую жизнь на кусочки? На жалкие обрывки»… При всей анекдотичности ситуаций — Аверченко писал смешные и трогательные истории — о любви постановка говорит в совершенно неподражаемом стиле.
Вас ждут прекрасные костюмы того времени, которые представят необычайно элегантных героев нового спектакля.
- Режиссер-постановщик — Евгений Кочетков
- Инсценировка — Екатерина Жигулина
- Художник-постановщик — Анна Хрусталева
- Художник по свету — Александр Рязанцев
- Музыкальное оформление — Виталий Шишпанов
- Режиссер по пластике — Светлана Кузянина
В спектакле заняты:
- почетный работник культуры и искусства Рязанской области Марина Мясникова,
- почетный работник культуры и искусства Рязанской области Валерий Рыжков;
- артисты: Полина Бабаева, Андрей Блажилин, Наталья Моргуненко, Роман Горбачев, Демочкина Анна, Дарья Егорова, Мария Конониренко, Никита Левин, Анастасия Бурмистрова, Вячеслав Мельник, Алексей Мельников, Никита Московой-Руссо, Борислав Носатов.
- Возраст
- 16+