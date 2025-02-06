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Знакомство родителей

Бывший воспитанник интерната, а теперь успешный молодой предприниматель влюбляется в девушку, чьи родители не в восторге от избранника своей дочери. Они ставят перед героем заранее невыполнимое условие — свадьба состоится только в том случае, если на ней будут присутствовать настоящие родители Феди.

Режиссёр
Иван Капитонов
Актёры
Тарас Шевченко, Елена Николаева, Александр Ильин-мл., Анастасия Талызина, Константин Хабенский, Виктория Толстоганова, Роман Васильев, Олег Тополянский, Виктория Полторак, Константин Мурзенко, Алексей Ильин, Александр Новиков, Александра Тихонова, Варвара Володина, Валерия Зоидова
Премьера
2025-02-06 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Романтика

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