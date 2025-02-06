Знакомство родителей

Бывший воспитанник интерната, а теперь успешный молодой предприниматель влюбляется в девушку, чьи родители не в восторге от избранника своей дочери. Они ставят перед героем заранее невыполнимое условие — свадьба состоится только в том случае, если на ней будут присутствовать настоящие родители Феди.