Зловещие мертвецы: Пекло

После смерти мужа Элис приезжает к его семье в уединенный загородный дом. Но поминки омрачает древнее зло, выбравшее родственников своей новой целью. И когда семейные демоны начинают лезть наружу, Элис понимает: некоторые клятвы, данные при жизни, сохраняют силу и на том свете.