Зловещие мертвецы: Пекло

После смерти мужа Элис приезжает к его семье в уединенный загородный дом. Но поминки омрачает древнее зло, выбравшее родственников своей новой целью. И когда семейные демоны начинают лезть наружу, Элис понимает: некоторые клятвы, данные при жизни, сохраняют силу и на том свете.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Себастьен Ваничек
- Актёры
- Лусиана Бьюкенен, Хантер Дуэн, Сухейла Якуб, Эрролл Шанд, Тэнди Райт, Тапива Соропа, Мод Дейви, Кеану Карим, Виктори Ндукве
- Премьера
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16 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фэнтези, Фильм ужасов