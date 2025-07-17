Златовласка

Давным-давно в одном сказочном королевстве жил да был славный парень Иржик, служивший поваром во дворце. Однажды король повелел ему приготовить чудо-блюдо и ни в коем случае не пробовать его! Несмотря на строгий запрет, Иржик съедает кусочек и волшебным образом начинает понимать язык животных. Король, узнав об этом, вместо того чтобы казнить нерадивого слугу, посылает его на поиски невесты, удивительной красавицы Златовласки. Иржика ждет долгий путь и трудные испытания, но ему приходят на помощь звери и птицы, которые платят добром за добро. Но главным помощником и спасителем Иржика становится настоящая любовь…
- Режиссёр
- Ян Тешитель
- Актёры
- Ясмина Хоуф, Томаш Вебер, Мариан Миташ, Ян Бударж, Марек Ламбора, Томаш Матонога, Ян Якуляк, Петр Штепанек, Виктор Прейсс, Мартин Писаржик, Вацлав Илек, Павел Гайдош
- Продолж.
- 116 мин.
- Премьера
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2025-07-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Фэнтези, Романтика