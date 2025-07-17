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Златовласка
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Златовласка

Давным-давно в одном сказочном королевстве жил да был славный парень Иржик, служивший поваром во дворце. Однажды король повелел ему приготовить чудо-блюдо и ни в коем случае не пробовать его! Несмотря на строгий запрет, Иржик съедает кусочек и волшебным образом начинает понимать язык животных. Король, узнав об этом, вместо того чтобы казнить нерадивого слугу, посылает его на поиски невесты, удивительной красавицы Златовласки. Иржика ждет долгий путь и трудные испытания, но ему приходят на помощь звери и птицы, которые платят добром за добро. Но главным помощником и спасителем Иржика становится настоящая любовь…

Режиссёр
Ян Тешитель
Актёры
Ясмина Хоуф, Томаш Вебер, Мариан Миташ, Ян Бударж, Марек Ламбора, Томаш Матонога, Ян Якуляк, Петр Штепанек, Виктор Прейсс, Мартин Писаржик, Вацлав Илек, Павел Гайдош
Продолж.
116 мин.
Премьера
2025-07-17 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Фэнтези, Романтика

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