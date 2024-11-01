Любительское объединение — Салон исторического и бального танца «Возрождение» Муниципального культурного центра, которым руководит Маренкина Светлана Юрьевна, в преддверии Нового года представляет театрализованный бал «Зимняя сказка». Зрители, посетившие Бал, увидят исполнение старинных вальсов, других прекрасных танцев, попадут на самый настоящий праздник танца, музыки, улыбок и прекрасного настроения.

Салон «Возрождение» посещают любители-танцоры среднего и старшего возраста. На занятиях изучаются вальсы, кадрили, фокстроты и другие забытые в наши дни танцы. Коллектив часто выступает на площадках города, доставляя истинное наслаждение зрителям.