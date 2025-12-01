3 января в 18:00 в МКЦ в рамках мероприятий проекта «Рязань — Новогодняя столица России» пройдёт Зимний фестиваль рязанского кино «Образ», целью которого является поддержка и продвижение творческих коллективов и авторов Рязанской области, ведущих свою деятельность в сфере киноиндустрии. В программе фестиваля короткометражные фильмы, видео-арт, анимация и клипы рязанских групп. Фестиваль проводится event-агентством «Арт-А» и Муниципальным культурным центром при содействии Управления культуры администрации города Рязани. Партнёры фестиваля рязанского кино «Образ»: компания «РИЗУР», компания «Lada — Автоимпорт центр», Телерадиокомпания ТКР, гастрономический бренд Рязанского края «Калинник», рекламное агентство «Край».