Известные российские артисты дарят новую жизнь лучшим монологам Михаила Жванецкого. Зрителей ждут откровения о Жванецком, репетиции концертных номеров и уникальные кадры, снятые в его доме, а также ранее не изданные произведения.
- Режиссёр
- Вадим Плохотников
- Актёры
- Евгений Гришковец, Наталья Жванецкая, Дмитрий Жванецкий, Юрий Стоянов, Сергей Маковецкий, Игорь Золотовицкий, Илья Соболев, Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Настасья Самбурская, Кристина Бабушкина, Людмила Артемьева, Станислав Дужников, Сергей Жилин, Николай Валуев, Глеб Калюжный, Нонна Гришаева
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2025-05-15 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Документальны, Комедия, ТВ Драма