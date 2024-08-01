Маленького мальчика по ночам мучают кошмары. Он уверен, что в их доме прячется нечто жуткое. Но его отец не верит в реальность страшных монстров и пытается научить сына преодолевать свои страхи. Тьма сгущается, и мальчику все-таки придется сразиться с жутью, поселившейся в их доме.
- Режиссёр
- Гильермо Карбонель, Бен Дека, Жюльен Дека, Эрве Фрейбургер, Лора Кулик, Филипе Мело, Лусиано Монтес де Ока
- Актёры
- Мило Вебб, Агустин Ольчезе, Бруно Джакоббе, Бренда Бонотто, Дан Броншинсон, Аден Нокич, Сара Нокич, Лорен Финли, Грег Льюси, Уилльям Фредерик Найт, Джуди Степанян
- Премьера
-
2024-08-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов