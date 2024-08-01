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Жуть

Маленького мальчика по ночам мучают кошмары. Он уверен, что в их доме прячется нечто жуткое. Но его отец не верит в реальность страшных монстров и пытается научить сына преодолевать свои страхи. Тьма сгущается, и мальчику все-таки придется сразиться с жутью, поселившейся в их доме.

Режиссёр
Гильермо Карбонель, Бен Дека, Жюльен Дека, Эрве Фрейбургер, Лора Кулик, Филипе Мело, Лусиано Монтес де Ока
Актёры
Мило Вебб, Агустин Ольчезе, Бруно Джакоббе, Бренда Бонотто, Дан Броншинсон, Аден Нокич, Сара Нокич, Лорен Финли, Грег Льюси, Уилльям Фредерик Найт, Джуди Степанян
Премьера
2024-08-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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