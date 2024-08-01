Маленького мальчика по ночам мучают кошмары. Он уверен, что в их доме прячется нечто жуткое. Но его отец не верит в реальность страшных монстров и пытается научить сына преодолевать свои страхи. Тьма сгущается, и мальчику все-таки придется сразиться с жутью, поселившейся в их доме.