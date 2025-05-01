Группа «Жуки» — культовый коллектив, чьи песни стали саундтреком целого поколения. Не пропустите шанс погрузиться в атмосферу драйва, ностальгии и живого рока. Их песни «Батарейка», «Танкист», «Подруга друга», «Йогурты» стали гимнами поколения, а энергия выступлений — визитной карточкой коллектива. За годы творчества группа выпустила три студийных альбома и два сборника, завоевав любовь фанатов лаконичным звучанием и искренними текстами. Коллектив готов удивить поклонников свежими аранжировками классики и новыми идеями, сохранив фирменный драйв и бунтарский дух.

«Жуки» не просто дают концерты — они создают праздник, где каждый зритель становится частью истории. Это шоу для тех, кто вырос на их музыке, и для тех, кто только открывает для себя мир русского рока. Не пропустите шанс услышать живое звучание легендарных треков и почувствовать силу настоящего русского рока!