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Жизнь не умирает. Низар Сабур (Дамаск, Сирия)
2 декабря в 11:00
Выставки

Жизнь не умирает. Низар Сабур (Дамаск, Сирия)

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

Низар Сабур, гражданин Сирийской Арабской Республики, родился в 1958 году. Учился в Дамасском университете по специальности «живопись» (1976-1981) и Московском высшем художественно-промышленном училище (Строгановском), по специальности «монументальная живопись» (1985-1990). В 1990 г. защитил диссертацию в России с присвоением научной степени кандидата искусствоведения. С 1991 г. является профессором факультета изобразительного искусства Дамасского университета. С 1976 г. участвовал в выставках во всех арабских странах, в России, США, странах Европы, Китае, Иране и Турции. Лауреат многих международных конкурсов.

Впервые рязанский зритель познакомился с творчеством художника в 2017 г., когда наш музей инициировал выставку художника «Стены Пальмиры», произведения с которой, вывезенные из Дамаска, остались в Рязани: они были подарены автором музею и приобретены в частную коллекцию.

Низар Сабур хорошо знает русский язык, он сирийский христианин. Ему близка культура нашего народа, а его трое сыновей живут и учатся в России. На выставке в Рязанском художественном музее представлено около сорока живописных произведений, созданных в последнее десятилетие и объединённых в несколько циклов: «Современная икона», «Иммиграция», «Голубое небо» и др. Многие из произведений этой выставки уже экспонировались в Музее Востока в Москва (2022) и Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств в Ижевске (2023).

В жизни художника и его страны годы войны — время разрушений и страданий, внесших в творчество трагические сюжеты опустошения родной земли, осквернения и разорения святых мест и древних памятников. Цикл необычных по композиционному и цветовому решению выразительных пейзажей автор посвятил уникальному в своей красоте горному селению Маалюля с древними христианскими монастырями. Это одно из немногих мест на свете, где большая часть населения говорит на арамейском языке, на котором проповедовал Иисус Христос.

Сирийская гражданская война по своему значению выходит за рамки одного государства и является войной мирового масштаба, где во многом решается судьба человечества. Это борьба за самый важный в XXI веке регион, обладающий подавляющим объемом энергоресурсов. Мы связаны тысячелетними отношениями и с православной Сирией, и с исламской. Именно на сирийской территории первых веков нашей эры формировались основные типы христианских храмов и каноны изображений. В мусульманском мире Дамаск считался одним из лучших центров исламского образования. В годы гражданской войны с 2011 г. доля христианского населения страны значительно уменьшилась. Десятки тысяч погибли, каждый четвертый из двух миллионов христиан был вынужден уехать, как и другие сирийцы. Памятники искусства разрушены или разграблены. Уникальные объекты культурного наследия, пережившие многие поколения завоевателей, утрачены из-за варваров XXI века.

Низар Сабур рад возможности выставлять свои работы в нашей стране. Для художника это выражение благодарности России, вклад в добрые отношений между странами и в совместные усилия по восстановлению мира на земле.

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