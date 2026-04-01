Жизнь на бис

Нетривиальная история о том, как бумеранг судьбы возвращает всё на свои места. Как сценические образы нередко материализуются в жизни и, наконец, о том, что каждая секунда в жизни невозвратима и неповторима.

Первая любовь родителей в нашем спектакле умножает и удваивает безудержное чувство детей. Кармически возводит в степень ошибки прошлого, несправедливость настоящего и от этого туманность будущего. Почему нам важно уметь прощать? Каким образом можно решиться на самый главный в жизни поступок? Как нам научиться говорить «нет» и когда нужно сказать «да»? Эти вопросы вечные, порой риторические, но отнюдь не такие простые, как кажутся на первый взгляд. На них можно отвечать каждый раз, как в первый раз в нашей новой жизни «на бис»…