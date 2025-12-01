Рязань
Итоги года New
Публикации
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
9 часов назад
288
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 050
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 424
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 637
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
27 декабря в 19:00
Накануне Дня памяти Сергея Есенина, 27 декабря, музейный ансамбль «Есенин-квартет» выступит в Рязанском муниципальном культурном центре.

Артисты представят музыкально-поэтическую иллюстрацию «Жизнь моя? иль ты приснилась мне?», которая состоит из четырёх частей, отражающих разные грани поэтического наследия Сергея Есенина.

Программа создана по оригинальному сценарию солистки ансамбля Софьи Чикиринды и отражает разные грани поэтического наследия Сергея Есенина. Вы погрузитесь в прекрасный мир искусства, где будут звучать глубокие стихи и проникновенная музыка. Специальный гость — лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Савельев.

Возраст
0+