Накануне Дня памяти Сергея Есенина, 27 декабря, музейный ансамбль «Есенин-квартет» выступит в Рязанском муниципальном культурном центре.

Артисты представят музыкально-поэтическую иллюстрацию «Жизнь моя? иль ты приснилась мне?», которая состоит из четырёх частей, отражающих разные грани поэтического наследия Сергея Есенина.

Программа создана по оригинальному сценарию солистки ансамбля Софьи Чикиринды и отражает разные грани поэтического наследия Сергея Есенина. Вы погрузитесь в прекрасный мир искусства, где будут звучать глубокие стихи и проникновенная музыка. Специальный гость — лауреат всероссийских и международных конкурсов Алексей Савельев.