Жизнь Чака

Каждый человек — это отдельная вселенная. В жизни Чака происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной.
- Режиссёр
- Майк Флэнаган
- Актёры
- Лорен ЛаВера, Карен Гиллан, Кейт Сигел, Том Хиддлстон, Хизер Лангенкамп, Молли К.Куинн, Джейкоб Тремблей, Мэттью Лиллард, Марк Хэмилл, Давид Дастмалчян, Миа Сара, Майкл Трукко, Вайолет Макгроу, Аннализа Бассо, Саманта Слойан
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
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2025-06-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Научная фантастика, Фэнтези, Драма