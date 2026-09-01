Живая книга

Очередная проделка Ромы приводит его вместе с одноклассником Витей в дом таинственного старика. Там мальчишки обнаруживают волшебные книги, страницы которых скрывают целый мир оживших литературных героев. По неосторожности Рома и Витя выпускают на свет могущественного Черномора. Выбравшись из книги, колдун нарушает привычный порядок и превращает мир в настоящий хаос. Теперь Роме предстоит разобраться с последствиями своего поступка и придумать, как остановить Черномора.