Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
11°
Срд, 28
11°
Чтв, 29
12°
ЦБ USD 80.53 0.04 28/10
ЦБ EUR 90.1 0.01 28/10
Нал. USD 81.59 / 82.50 27/10 17:45
Нал. EUR 92.00 / 92.80 27/10 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE объявляет старт производства по полному циклу и цену нового эл...
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляе...
15 октября 14:10
3 731
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
8 октября 10:55
14 864
За курицами будут следить дроны. Как и зачем рязанцам регистрировать д...
В начале сентября россияне понесли своих кур в МФЦ и на...
30 сентября 13:56
4 756
Стоит ли пересаживаться на газ из-за бензинового кризиса?
С мая 2026 года жители Рязани столкнулись с топливным к...
29 сентября 15:50
2 756
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Живая книга

Очередная проделка Ромы приводит его вместе с одноклассником Витей в дом таинственного старика. Там мальчишки обнаруживают волшебные книги, страницы которых скрывают целый мир оживших литературных героев. По неосторожности Рома и Витя выпускают на свет могущественного Черномора. Выбравшись из книги, колдун нарушает привычный порядок и превращает мир в настоящий хаос. Теперь Роме предстоит разобраться с последствиями своего поступка и придумать, как остановить Черномора.

Страна
Россия
Режиссёр
Денис Гуляр
Актёры
Дмитрий Калихов, Ульяна Квитовская, Александр Самусев, Любава Долински, Иса Новиков, Сергей Федоров, Леонид Якубович, Илья Соболев, Ольга Кузьмина, Денис Яковлев, Александр Воронов
Продолж.
90 мин.
Премьера
4 ноября 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия, Фэнтези

Еще в кино

Кино
Барбоскины. 15 лет вместе. Вупс, Пупс и рогапульта
Кино
Лес. Хранитель жизни
Кино
Сумерки. Сага. Новолуние
Кино
Царевна Несмеяна
Кино
Любовь моя
Кино
Дитя воды
Кино
Красный экран
Кино
Сказка о потерянном времени
Кино
Подводная братва. На страже рифа
Кино
До последнего грамма
Кино
Пранкер
Кино
Последнее проклятие