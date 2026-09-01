Живая книга

Очередная проделка Ромы приводит его вместе с одноклассником Витей в дом таинственного старика. Там мальчишки обнаруживают волшебные книги, страницы которых скрывают целый мир оживших литературных героев. По неосторожности Рома и Витя выпускают на свет могущественного Черномора. Выбравшись из книги, колдун нарушает привычный порядок и превращает мир в настоящий хаос. Теперь Роме предстоит разобраться с последствиями своего поступка и придумать, как остановить Черномора.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Денис Гуляр
- Актёры
- Дмитрий Калихов, Ульяна Квитовская, Александр Самусев, Любава Долински, Иса Новиков, Сергей Федоров, Леонид Якубович, Илья Соболев, Ольга Кузьмина, Денис Яковлев, Александр Воронов
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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4 ноября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия, Фэнтези