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Живаго. Родом из Рязани
20 марта в 10:00
Выставки

Живаго. Родом из Рязани

Рязанский Кремль

20 МАРТА в 16:00 во Дворце Олега Рязанского кремля состоится открытие выставки, посвященной одной из самых громких фамилий Рязани.

Живаго остались в истории как крупные и успешные благотворители, предприниматели, ученые, художники, литераторы. О них рассказывают в музеях Москвы и Рязани, устраивают выставки, издают книги. С Живаго был знаком художник Леонид Пастернак, роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» был удостоен Нобелевской премии и стал всемирно известным.

На выставке будут представлены:

  • живописные портреты устроителя Рязанского городского общественного банка Сергея Афанасьевича Живаго
  • фотографии, связанные с историей банка
  • икона, написанная профессором исторической живописи Семеном Афанасьевичем Живаго
  • фотографии благотворительных заведений, опекаемых Банком Живаго
  • подборка копийных фотопортретов членов семейства XIX в.
  • предметы, связанные с одним из современных представителей фамилии — ученым-океанологом Александром Васильевичем Живаго.

Возраст
6+