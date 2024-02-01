Живаго. Родом из Рязани

20 МАРТА в 16:00 во Дворце Олега Рязанского кремля состоится открытие выставки, посвященной одной из самых громких фамилий Рязани.

Живаго остались в истории как крупные и успешные благотворители, предприниматели, ученые, художники, литераторы. О них рассказывают в музеях Москвы и Рязани, устраивают выставки, издают книги. С Живаго был знаком художник Леонид Пастернак, роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» был удостоен Нобелевской премии и стал всемирно известным.

На выставке будут представлены: