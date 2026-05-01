С 12 июня по 19 июля в Рязанском цирке премьера сезона — легендарное «ЖИРАФ ШОУ».

Вы готовы к встрече, которая перевернёт ваше представление о чуде? Прямо на манеже — СЕМЬ МЕТРОВ АБСОЛЮТНОЙ ГРАЦИИ И НЕЖНОСТИ! Багир не просто артист — он душа этого шоу. Вы обомлеете от восторга, наблюдая его изящный вальс, и будете рукоплескать его уникальным трюкам, которые бросают вызов гравитации! Это зрелище, от которого сияют глаза детей и молодеют сердца взрослых!

Но главная звезда — лишь начало этого фейерверка эмоций! «Жираф Шоу» — это собранные под одной крышей лучшие номера мирового цирка, каждый из которых — отдельная история триумфа:

НЕИСТОВАЯ МОЩЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ: АТТРАКЦИОН «ЯРКИЕ ХИЩНИКИ МИРА»

Величественные и безупречные белоснежные и золотые бенгальские тигры! Под магическим контролем виртуозов Инны Забелкиной и Романа Гармаша эти грозные властелины джунглей исполняют головокружительные пируэты, оставаясь удивительно нежными. Рядом с ними — экзотические гости из Африки, Индии и Мадагаскара, создавая настоящий карнавал дикой природы!

ВИХРЬ АДРЕНАЛИНА: КОННО — АКРОБАТИЧЕСКИЙ АТТРАКЦИОН

Захватывающее дух зрелище под руководством — заслуженной артистки России — Виолетты Александровой-Серж! Бесстрашные наездники выполняют немыслимые трюки на скачущих во весь опор лошадях. Это танец на грани риска, где мастерство и отвага сливаются воедино!

ПОЛЁТ, ОТ КОТОРОГО ЗАМИРАЕТ СЕРДЦЕ: ВОЗДУШНЫЕ ГИМНАСТЫ СЕРГЕЙ И ЕКАТЕРИНА ОСТУДИНЫ

Их номер «Мой ангел» — это не просто гимнастика. Это высочайшая поэзия, рассказанная телами на высоте 13 метров. Захватывающая история любви, грация и безупречное исполнение сложнейших элементов на ремнях заставят вас забыть о дыхании. Это высший пилотаж человеческого духа!

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ СОБАЧКИ НАДЕЖДЫ ЧЕБОТЫ: ХВОСТАТЫЙ ФЕЙЕРВЕРК ЭМОЦИЙ!

Непоседливые, озорные и невероятно талантливые собачки Надежды Чеботы вылетают на манеж, как живые мячики радости. Они кувыркаются через голову, ловко скачут на задних лапках, играют в мини-футбол и кружатся в смешном вальсе, вызывая у зрителей самый искренний, счастливый смех. Каждый их выход — это заряд безудержного веселья, когда даже самые серьезные взрослые вдруг начинают аплодировать в ладоши и умиляться, как дети.

ВИРТУОЗЫ, РОЖДЁННЫЕ ДЛЯ СЛАВЫ:

АЛЕКСАНДР ВИТКОВСКИЙ — представитель легендарной цирковой династии. Его мастерство езды на велосипеде и моноцикле — это филигранная точность, скорость и невероятная артистичность. Каждый его трюк отточен до совершенства!

ВЯЧЕСЛАВ ОСТУДИН — двухкратный чемпион России, чьё мастерство жонглирования (диабло) поражает масштабом и сложностью. А его бесстрашный полёт на ремнях под куполом цирка — это вызов высоте и демонстрация невероятной силы и смелости!

УЛЫБКА, КОТОРАЯ ГРЕЕТ ДУШУ: КЛОУН АРТЁМ МАЛКОВ

Настоящий магнит для смеха! Его солнечная энергия, искромётный юмор и доброе озорство растопят лёд в сердце каждого. С ним смеются все — от мала до велика, обретая то самое, детское, чувство беззаботного счастья!

«Жираф Шоу» — это живая легенда, возрождение золотого века цирка в его самом ярком, самом захватывающем и самом душевном воплощении. Это мир, где невозможное становится возможным, а чудеса происходят на ваших глазах.

Подарите своей семье билет в страну восторга! Запаситесь эмоциями, которые будут согревать вас ещё очень долго. Это больше, чем цирк. Это праздник, который останется в памяти навсегда!

Билеты на грандиозное «ЖИРАФ ШОУ» уже в продаже в кассах Рязанского цирка. Успейте занять лучшие места — волшебство ждёт именно вас!