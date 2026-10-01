Наша жизнь частенько одаривает нас случайными встречами, неожиданные подарки судьбы меняют нашу жизнь. В нашем спектакле три друга, оказались в вираже крутого поворота... они становятся участниками шоу в образе...! Звёздная ведущая шоу – Лана Квин – Светка из села Нижняя Сысоевка, которая решила взять карьеру в свои руки. Работая на TV ведущей, решила создать своё ШОУ. Для этого познакомилась с тремя закадычными друзьями. И вот Кока, Толясик и Виталя просыпаются после совместного похода в пивной бар и в состоянии почему-то очень тяжёлого похмелья, с трудом понимая, где они. Они думали, что оказались дома у кого-то из них, но совершенно не знакомое место оказывается ловушкой. Это съёмочная студия, где проходит реалити - шоу «Женское счастье», главными героями которого они автоматически становятся, потому что их подписи об участии оказываются на договоре. Очевидно, они это сделали в баре, а теперь назад дороги нет. Мужики в шоке. Категорически против, но тут Лана открывает первый козырь – на кону 5 миллионов для победителя этого шоу. Таких денег никто из них даже не нюхал. Они решают рискнуть! Такого шанса в жизни может не выпасть никогда! Что из этого получится? Не знают парни, не знает и сама Лана……..