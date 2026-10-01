Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
Вск, 08
Пнд, 09
ЦБ USD 82.14 0.35 07/11
ЦБ EUR 92.19 0.03 07/11
Нал. USD 82.89 / 82.80 07/11 08:03
Нал. EUR 93.16 / 94.05 07/11 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Что изменится в Дядьково к 2029 году: дороги, мост-дублёр и новый жило...
Разбираемся, как район с собственной инфраструктурой, п...
5 ноября 12:01
979
«Прайм-Стоматология» — в топ-10 клиник региона по премии ПроДокторов 2...
Сеть стоматологических клиник «Прайм-Стоматология» в Ря...
5 ноября 11:25
542
EVOLUTE объявляет старт производства по полному циклу и цену нового эл...
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляе...
15 октября 14:10
5 551
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
8 октября 10:55
16 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Женское счастье
6 декабря в 18:00
Театр

Женское счастье

МКЦ

Наша жизнь частенько одаривает нас случайными встречами, неожиданные подарки судьбы меняют нашу жизнь. В нашем спектакле три друга, оказались в вираже крутого поворота... они становятся участниками шоу в образе...! Звёздная ведущая шоу – Лана Квин – Светка из села Нижняя Сысоевка, которая решила взять карьеру в свои руки. Работая на TV ведущей, решила создать своё ШОУ. Для этого познакомилась с тремя закадычными друзьями. И вот Кока, Толясик и Виталя просыпаются после совместного похода в пивной бар и в состоянии почему-то очень тяжёлого похмелья, с трудом понимая, где они. Они думали, что оказались дома у кого-то из них, но совершенно не знакомое место оказывается ловушкой. Это съёмочная студия, где проходит реалити - шоу «Женское счастье», главными героями которого они автоматически становятся, потому что их подписи об участии оказываются на договоре. Очевидно, они это сделали в баре, а теперь назад дороги нет. Мужики в шоке. Категорически против, но тут Лана открывает первый козырь – на кону 5 миллионов для победителя этого шоу. Таких денег никто из них даже не нюхал. Они решают рискнуть! Такого шанса в жизни может не выпасть никогда! Что из этого получится? Не знают парни, не знает и сама Лана……..

Режиссёр
Антон Фигуровский
Актёры
Анна Казючиц, Дмитрий Ратомский, Кира Кауфман, Степан Куликов, Петр Баранчеев, Максим Радугин, Алексей Матошин, Василий Шмаков, В составе возможны изменения. Указан полный состав с заменами.
Возраст
18+
Жанры
Комедия