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Женщина мечты
4 января 2025 в 18:00
Театр

Женщина мечты

Театр юного зрителя (на Соборной)

Свободный и не просто неженатый, а убежденный холостяк Вова Валетов — герой нашего спектакля. Друзья, Миша и Женя, не разделяют его женоненавистнических взглядов.

Надеясь изменить существующее положение, они на свою премию (выиграли в конкурсе программистов) выписывают из Японии женщину, не жрицу любви, не гейшу какую-нибудь, а женщину мечты… на пульте управления, женщину-робота!

Экспериментальный образец. Идеальная женщина Котик Лиля и станет подарком Вове на день рождения.

Во всей этой неправдоподобной (а там кто знает?) истории не на последних ролях также будут сестра Валетова Инга с мужем Львом, мама, ну и куда же без бывшей девушки Лены.

Возраст
16+