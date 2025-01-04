Женщина мечты

Свободный и не просто неженатый, а убежденный холостяк Вова Валетов — герой нашего спектакля. Друзья, Миша и Женя, не разделяют его женоненавистнических взглядов.

Надеясь изменить существующее положение, они на свою премию (выиграли в конкурсе программистов) выписывают из Японии женщину, не жрицу любви, не гейшу какую-нибудь, а женщину мечты… на пульте управления, женщину-робота!

Экспериментальный образец. Идеальная женщина Котик Лиля и станет подарком Вове на день рождения.

Во всей этой неправдоподобной (а там кто знает?) истории не на последних ролях также будут сестра Валетова Инга с мужем Львом, мама, ну и куда же без бывшей девушки Лены.