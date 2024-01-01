Жениться вам надо, барин!

Помещик и его челядь прилегли после обеда поспать и проснулись аж в девять часов вечера. «Что делать?» — мается помещик. И действительно, что делать? За окном стужа, темень непроглядная. До ближайшей усадьбы — несколько верст. Впереди долгая зимняя ночь, а уснуть уже не получается. И барин начинает дурить, чудить, пытаться хоть как-то развлечься. В ход идут любые фантазии: пляски, хороводы, цыганские песни, стрельбы из ружья, взаимные перебранки. Под стать барину и слуги. Они такие же полусонные, инертные, томящиеся от безделья.

В ходе спектакля зритель начинает понимать, что перед ним не просто красочный калейдоскоп скоморошества, плясок, музыкальных номеров. Спектакль выстроен по принципу контраста — в разгар веселья он призывает задуматься о достаточно серьезных вещах. Ведь не один барин Ласуков, а вот уже не одно поколение русских людей мучительно пытается найти ответ на вопросы: «Что делать?», «Кто виноват?», «Как жить?»…

Спектакль идет с одним антрактом.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.