Жениться вам надо, барин!

По мотивам повести Н. Некрасова «Осенняя скука». Действие спектакля происходит в поместье. За окном стужа и темень. До ближайшей усадьбы несколько вёрст. Скука и осенняя тоска одолевают барина Ласукова ежедневно. Он спит весь день, а по вечерам, не зная, чем себя занять, заставляет слуг развлекать его, изображая то цыган с бубном, то петухов на утренней заре и вообще всё, что ему в голову взбредёт. Подобные вечера случаются практически каждый день. Слуги валятся с ног от усталости, и пока они, переходя от пантомимы к танцам, от игры на пианино обратно к пантомиме, мечтают об отмене крепостного права и о смерти барина одновременно, зрители смеются до слёз и аплодируют. Но в ходе спектакля становится понятно, что перед нами не просто красочный калейдоскоп скоморошества, плясок, музыкальных номеров. Спектакль выстроен по принципу контраста — в разгар веселья он призывает задуматься о достаточно серьёзных вещах. Ведь не только барин Ласуков, а многие поколения русских людей мучительно пытаются найти ответы на вопросы: «Что делать?», «Кто виноват?», «Как жить?»… Замечательный актёрский состав, гротеск и изящно введенные режиссёром в постановку современные шутки заряжают невероятно позитивным настроением, а потрясающая импровизация актёров со зрительным залом позволяет почувствовать себя частью происходящего на сцене. «Комедия заставила всех зрителей смеяться до слёз. Главную роль исполнил Заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров. Он создал незабываемый образ. Бесспорно, это его роль. Великолепная игра других актеров также никого не оставила равнодушным», — Московский городской дом учителя