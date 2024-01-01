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Женитьба
26 января в 19:00
Театр

Женитьба

Театр драмы

Необыкновенная история, описанная Гоголем в начале 19 века, обрела долгую жизнь и вызывает интерес у множества людей в наше время, эта черта присуща истинной классике. Постановка гоголевской «Женитьбы» предлагает подумать о тех, для кого женитьба — кардинальное изменение жизни, сложившегося холостяцкого уклада, «лишение покоя». Потрясение, которого они с удовольствием избежали, когда б не ощущение неполноценности своего одинокого существования.

Решение о серьезных переменах в жизни должен принять любой человек, общество требует статуса и ответственности. Однако чем дольше откладывать, тем сложней сделать этот шаг. И если в юности можно жениться на одних эмоциях и почти не задумываясь, то позже все становится заметно проблематичней. Вот и Иван Кузьмич, понимая, что пора уж обзавестись семьей, и сваху нанял, и фрак почти готов, и невеста подходящая найдена. Но что-то в этих хлопотах его пугает. Идут смотрины, возникает взаимная симпатия, разговоры по душам … Казалось бы — совет да любовь. Что же остановило Подколесина в последний момент?

На этот вопрос есть множество толкований — от невероятных до анекдотических. Гоголь, как мистический автор, отражает внутренние страхи человека, а зритель получит возможность составить свое мнение, посмотрев спектакль «Женитьба».

Возраст
12+