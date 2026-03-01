Жених с Марса

Юный марсианский принц прилетает на Землю в поисках невесты, чтобы спасти свою древнейшую цивилизацию. Его космический корабль терпит крушение у гробницы Александра Македонского, где археолог Нина ведет раскопки. Марсианин отчаянно борется с языковыми и планетарными барьерами, чтобы завоевать сердце девушки и возродить жизнь на Марсе.
- Режиссёр
- Михаил Шевчук
- Актёры
- Иван Трушин, Анастасия Шевчук, Александр Резалин, Илья Ильин, Мария Ильякова, Дмитрий Иванюгин, Виктор Раков, Ольга Кабо, Артур Руденко, Иван Беликов
- Продолж.
- 80 мин.
- Премьера
-
16 апреля 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Фэнтези, Комедия