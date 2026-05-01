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Жемчужины русского романса
28 июня в 16:00
Концерты

Жемчужины русского романса

Нижний городской парк

  • Заслуженный артист России Виктор Колупаев (баян)
  • Лауреат международных конкурсов Екатерина Астафьева (гитара)
  • Заслуженная артистка России Лариса Голикова (вокал)

Музыкальная программа «Жемчужины русского романса» приглашает слушателей окунуться в мир утончённой лирики и душевной глубины. В исполнении талантливых музыкантов прозвучат шедевры русских композиторов — от классических образцов романсового искусства до менее известных, но не менее прекрасных произведений. Вечер подарит возможность по‑новому ощутить красоту русской музыкальной традиции. С 14.00 пройдет мастер-класс по созданию акварельной открытки «Летний пейзаж» Участники мастер-класса научатся создавать живописные образы родной природы с помощью акварельных красок, смогут освоить базовые техники и приёмы акварельной живописи, научатся работать с цветом, светотенью, перспективой и композицией

Возраст
6+