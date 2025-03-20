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Ждун

«Формула Кино»

10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
21:05

«Пять Звезд»

10:30
11:30
12:25
13:25
14:20
15:20
16:15
17:15
18:10
20:05
22:00

«Люксор» (Есенина)

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
21:55

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:00
14:00
16:00
18:00
20:00

«Люксор» (Есенина)

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
12:00
14:00
15:15
16:00
17:10
18:00
19:05
20:00
21:00
21:55
22:50

«Формула Кино»

10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
21:05

«Пять Звезд»

10:30
11:30
12:25
13:25
14:20
15:20
16:15
17:15
18:10
20:05
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:00
14:00
16:00
18:00
20:00

«Люксор» (Есенина)

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00

«Формула Кино»

10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
21:05

«Пять Звезд»

10:30
11:30
12:25
13:25
14:20
15:20
16:15
17:15
18:10
20:05
22:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
21:55

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:00
14:00
16:00
18:00
20:00

«Люксор» (Есенина)

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00

«Формула Кино»

10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
21:05

«Пять Звезд»

10:30
11:30
12:25
13:25
14:20
15:20
16:15
17:15
18:10
20:05
22:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
21:55

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:00
14:00
16:00
18:00
20:00

«Пять Звезд»

10:30
11:30
12:25
13:25
14:20
15:20
16:15
17:15
18:10
20:05
22:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
21:55

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:00
14:00
16:00
18:00
20:00

«Формула Кино»

10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
21:05

«Пять Звезд»

10:30
11:30
12:25
13:25
14:20
15:20
16:15
17:15
18:10
20:05
22:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
21:55

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:00
14:00
16:00
18:00
20:00

«Формула Кино»

10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
21:05

«Пять Звезд»

10:30
11:30
12:25
13:25
14:20
15:20
16:15
17:15
18:10
20:05
22:00

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
21:55

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

12:00
14:00
16:00
18:00
20:00

«Формула Кино»

10:40
12:45
14:50
16:55
19:00
21:05

Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу, недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия в космос и начинает ждать помощи, но есть незадача — до его планеты 5 световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита, а позже подтягивается и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой. А Ждун заново научит семью Семеновых слышать и понимать друг друга и покажет, что в чрезвычайной ситуации даже обычный человек может стать супергероем.

Режиссёр
Дмитрий Суворов
Актёры
Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Алена Малахова, Руслан Шигабиев, Ефим Строганов, Эдуард Тумасян, Виктория Савитская, Лана Долева
Премьера
2025-03-20 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Научная фантастика, Комедия

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