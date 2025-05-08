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Жажда славы

Киллиан мечтает о славе и толпах фанатов и верит, что бодибилдинг сделает из него звезду. Но физические и эмоциональные нагрузки доводят его до предела, а желание появиться на обложках журналов перерастает в опасную одержимость.

Режиссёр
Элайджа Байнум
Актёры
Джонатан Мейджорс, Харрисон Пейдж, Харриет Сэнсом Харрис, Хейли Беннетт, Майкл О'Херн, Тейлур Пейдж, Брэдли Страйкер, Крейг Каковски, Сонни Валиченти, Джастин Куомо, Питер Иванов, Марк Рино Смит
Продолж.
124 мин.
Премьера
2025-05-08 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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