Жажда славы

Киллиан мечтает о славе и толпах фанатов и верит, что бодибилдинг сделает из него звезду. Но физические и эмоциональные нагрузки доводят его до предела, а желание появиться на обложках журналов перерастает в опасную одержимость.
- Режиссёр
- Элайджа Байнум
- Актёры
- Джонатан Мейджорс, Харрисон Пейдж, Харриет Сэнсом Харрис, Хейли Беннетт, Майкл О'Херн, Тейлур Пейдж, Брэдли Страйкер, Крейг Каковски, Сонни Валиченти, Джастин Куомо, Питер Иванов, Марк Рино Смит
- Продолж.
- 124 мин.
- Премьера
-
2025-05-08 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма