Актриса и танцовщица театра летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некой секте. Вскоре она перестает понимать, происходит ли то, что она видит, в Индии или же это декорации внутри ее родного театра. Маски, куклы, песни — это происходит на площади небольшого города или на одной из площадок Петербурга? Жар-птица — сказка о связи миров живых и ушедших, о свете как ткани мира, о театре и свободе.
- Режиссёр
- Роман Михайлов
- Актёры
- Александра Киселева, Илларион Маров, Мария Мацель, Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Хаски
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2025-03-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма