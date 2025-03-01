Актриса и танцовщица театра летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некой секте. Вскоре она перестает понимать, происходит ли то, что она видит, в Индии или же это декорации внутри ее родного театра. Маски, куклы, песни — это происходит на площади небольшого города или на одной из площадок Петербурга? Жар-птица — сказка о связи миров живых и ушедших, о свете как ткани мира, о театре и свободе.