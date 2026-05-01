Зеркала. Пожиратели душ

Переезд молодой семьи в тихий провинциальный городок должен был стать началом новой жизни. Но идиллия рушится, когда в скрытой кладовке старого дома они находят древнее зеркало. Оккультный артефакт оказывается не просто предметом интерьера, он связан с древним злом. Чтобы спасти семью, молодой матери придется разгадать тайну прежних владельцев дома, пока ее собственная жизнь не стала лишь отражением в холодном стекле, а ее тело — сосудом для древнего зла.
- Страна
- Индонезия
- Режиссёр
- Баим Вон
- Продолж.
- 108 мин.
- Премьера
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11 июня 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов