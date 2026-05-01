Зеркала. Пожиратели душ

Переезд молодой семьи в тихий провинциальный городок должен был стать началом новой жизни. Но идиллия рушится, когда в скрытой кладовке старого дома они находят древнее зеркало. Оккультный артефакт оказывается не просто предметом интерьера, он связан с древним злом. Чтобы спасти семью, молодой матери придется разгадать тайну прежних владельцев дома, пока ее собственная жизнь не стала лишь отражением в холодном стекле, а ее тело — сосудом для древнего зла.