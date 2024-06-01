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Здравствуйте, я ваша теща
24 ноября в 18:00
Театр

Здравствуйте, я ваша теща

МКЦ

Уморительная комедия по пьесе Ольги Лесняк.

Героиня пьесы Нина уже давно живeт с респектабельным коммерсантом Женей и мечтает стать его законной женой. Наконец, Женя соглашается, но при одном условии: он очень хочет познакомиться с будущей тeщей, ведь, как говорится, «яблоко от яблони…». Нина в панике: еe любимая мама вот уже год находится в «местах, не столь отдалeнных»… Надо что-то делать, ведь это, возможно, последний шанс для засидевшейся в девках героини. И Нина находит выход: она просит исполнить роль будущей тeщи одного случайного знакомого — актeра-неудачника. Но кто бы мог подумать, что реальная Ниночкина мама досрочно освободится и решит как гром среди ясного неба заявиться к дочурке, да ещe и папу с собой прихватит.

Изобилующая неожиданными комичными ситуациями комедия положения с довольно банальным (а может быть просто вечным) сюжетом, но весьма оригинальными поворотами событий, шутками и музыкальными номерами, безусловно, понравится всем.

*в составе возможны изменения

Режиссёр
Илья Оболонков
Актёры
Илья Алексеев, Юрий Анпилогов, Светлана Галка, Светлана Пермякова, Любовь Тихомирова, В составе возможны изменения, указан полный состав с заменами
Возраст
16+
Жанры
Комедия