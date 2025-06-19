Здравствуй, грусть

В разгар лета, у залитого солнцем моря Французской Ривьеры, 17-летняя Сесиль ведет гедонистическую жизнь со своим отцом-плейбоем Рэймондом и его возлюбленной Эльзой. Для девушки жизнь не знает границ: она проводит дни, отдыхая на пляже или резвясь со своим новым парнем Сирилом. Однако неожиданное прибытие Анны, подруги ее покойной матери, грозит нарушить эту безмятежную атмосферу.