Здравствуй, грусть

В разгар лета, у залитого солнцем моря Французской Ривьеры, 17-летняя Сесиль ведет гедонистическую жизнь со своим отцом-плейбоем Рэймондом и его возлюбленной Эльзой. Для девушки жизнь не знает границ: она проводит дни, отдыхая на пляже или резвясь со своим новым парнем Сирилом. Однако неожиданное прибытие Анны, подруги ее покойной матери, грозит нарушить эту безмятежную атмосферу.
- Режиссёр
- Дурга Чу-Боз
- Актёры
- Хлоя Севиньи, Лили МакИнерни, Клас Банг, Наиля Арзун, Алеша Шнайдер, Мелоди Адда, Натали Ришар, Тьерри Аркур, Ребекка Дайан, Монсеф Фарфар, Розали Шаррье
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
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2025-06-19 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мелодрама