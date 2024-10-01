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Зажги чайник
23 октября в 19:00
Театр

Зажги чайник

Театр драмы

22 октября состоится премьера спектакля по одной из ранних пьес Гарольда Пинтера «Немой официант» (пер.Татьяны Бер)

Авторы назвали пинтереску в 1-м действии «Зажги чайник», потому что этот атрибут быта становится катализатором нешуточного конфликта.

Гарольд Пинтер — нобелевский лауреат, известный драматург и киносценарист, мастер психологического абсурда. Он написал 29 пьес. Для них придумали специальное название — пинтерески, так как определить жанр этих пьес трудно: комедия, трагедия, мистерия, фарс?.. Пьесы Пинтера загадочны: диалоги отрывочны, часто перемежаются длительными паузами, наделены своеобразной — непонятной — логикой. Но именно из этого рождается особенный сценический мир, отличающий пьесы Гарольда Пинтера от пьес всех остальных авторов.

В спектакле присутствуют все атрибуты мира Гарольда Пинтера: двое в комнате, напряженное ожидание, неизвестность, скрытая угроза, одиночество, лицемерие, страх, надежды, мечты. О чем спектакль? Гарольд Пинтер оставляет пьесу открытой для интерпретации, «желая, чтобы его зрители завершили его пьесы сами, по-своему разрешили эти неразрешимые вопросы.»

Будет ли она для вас абсурдистской комедией о двух мужчинах, ожидающих чего-то во вселенной, лишённой смысла и цели? Или же для вас это окажется драмой, где личность уничтожается высшей силой? Или же это пьеса покажется вам отражением партнерских отношений: динамики власти в них и иерархичности общества? А может, вы увидите два монолога одиноких потерянных людей, стремящихся к диалогу? Или что-то совсем иное … И каждый будет прав!

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик Урсула Макарова

Художник-постановщик Наталья Бокова

Помощник режиссер Ольга Миронова

Актеры:

Бен — почетный работник культуры и искусства РО Валерий Рыжков

Гас — Никита Левин

Возраст
16+