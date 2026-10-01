С 7 ноября Рязанский цирк приглашает зрителей на уникальный цирковой спектакль «Зазеркалье»!

Сказочная история, полная иллюзионных превращений, волшебных перевоплощений и невероятных эмоций!

Герои нашей истории отправятся в захватывающее путешествие по лабиринтам времени, где каждый номер подарит вам полное погружение в загадочную атмосферу и незабываемые впечатления!

В программе:

Захватывающие цирковые номера, оригинальные жанры, воздушный полёт и трюковые эффекты!

Обезьяны-стражники, королевские псы и морские львы из удивительного мира зеркал!

Иллюзии, фокусы и настоящее волшебство!

Уникальная сценография: замок, оживающий благодаря трансформирующимся декорациям, и зеркальные инсталляции!

Более 200 эксклюзивных костюмов, 2 часа авторской музыки, 30 тонн уникальных декораций и многое-многое другое!