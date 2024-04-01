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Завтраккусто
19 мая в 19:00
Концерты

Завтраккусто

Старый парк

Впервые в Рязани — московская группа «Завтраккусто» при поддержке рязанцев, группы «DетиПтиц».

Декаданс, проклятые поэты, дарк-кабаре, «Бродячая собака», символисты и имажинисты, Вертинский и Поплавский — если от этого перечня тегов из прошлого вы почувствовали приятное томление в груди, то добро пожаловать в путешествие по временам и континентам на концерте группы «Завтраккусто».

Вы погрузитесь в мрачную поэтику творчества «Завтраккусто», услышите акустический рок с элементами свинга, который придется по душе даже любителям более «тяжелых» жанров, и галлюциногенные тексты, пестрящие литературными отсылками, собрали вокруг группы преданную аудиторию.

Возраст
16+