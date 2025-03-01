Заветному звуку внимая

Вниманию зрителей предлагается концертная программа, приуроченная к 80-летию со дня рождения Заслуженного работника культуры РФ, дирижера, маэстро Александра Ивановича Лаврухина.

Оркестр русских народных инструментов был создан в 1977 году. Его создателем, бессменным руководителем и дирижером на протяжении многих лет был Александр Иванович Лаврухин. Оркестр русских народных инструментов — единственный профессиональный оркестр русских народных инструментов в Рязанской области. На сегодняшний день в его составе 41 музыкант, имеющий высшее музыкальное образование.

После ухода из жизни Великого Маэстро оркестр носит имя Александра Ивановича Лаврухина.

На данный момент художественным руководителем оркестра является Ирина Валерьевна Зенина, концертмейстер, преподаватель, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель Почетного знака Губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской».

В программе концерта примут участия лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Владислав Кулаев, Анастасия Бабий, Владимир Блохин, Евгения Валикова, Юлия Егоркина, Ольга Козырева, Валентин Чугунов, Ким Очкалов, Дмитрий Козырев, ансамбль народной песни «Рязаночка», солисты программы «Юные виртуозы Рязани» прошлых лет Николай Заволокин, Ярослав Дрожжевкин, Егор Дерябин.

Такое уникальное в своем роде сочетание таланта исполнителей и особого отношения к исполняемой ими музыке не сможет никого оставить равнодушным.