Затерянные

Четверо коллег, преследуемые амбициями и желанием добиться признания, отправляются в командировку, но их путешествие превращается в кошмар. Оказавшись в ловушке загадочного городка без денег и связи, герои сталкиваются с чередой необъяснимых препятствий, и с каждой минутой их уверенность в безопасности тает.
- Режиссёр
- Роман Каримов
- Актёры
- Егор Корешков, Никита Кологривый, Даниил Толстокулаков, Серафима Соловьева, Артем Цуканов
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
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2024-09-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма-комедия