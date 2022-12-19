Затерянные

Четверо коллег, преследуемые амбициями и желанием добиться признания, отправляются в командировку, но их путешествие превращается в кошмар. Оказавшись в ловушке загадочного городка без денег и связи, герои сталкиваются с чередой необъяснимых препятствий, и с каждой минутой их уверенность в безопасности тает.