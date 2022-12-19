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Затерянные

Четверо коллег, преследуемые амбициями и желанием добиться признания, отправляются в командировку, но их путешествие превращается в кошмар. Оказавшись в ловушке загадочного городка без денег и связи, герои сталкиваются с чередой необъяснимых препятствий, и с каждой минутой их уверенность в безопасности тает.

Режиссёр
Роман Каримов
Актёры
Егор Корешков, Никита Кологривый, Даниил Толстокулаков, Серафима Соловьева, Артем Цуканов
Продолж.
94 мин.
Премьера
2024-09-05 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма-комедия

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